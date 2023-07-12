13 июля
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Автоновости

Японский автомобиль по-американски. Огромный пикап продают за 13 млн рублей в Барнауле

Toyota Tundra 2022 года выпуска продают за 13 млн рублей в Барнауле.

Toyota Tundra 2022 года выпуска за 13 млн рублей
Toyota Tundra 2022 года выпуска за 13 млн рублей
Drom.ru

Toyota Tundra - это полноразмерный пикап, выпускаемый Toyota Motor Corporation с 1999 года. Дизайнеры постарались придать японскому автомобилю более американский внешний вид.

Автомобиль выкрашен в коричневый цвет и украшен металлическими вставками. Впереди у него установлена широкая решетка радиатора с узором "ячейки", сзади представлен большой багажник, который можно закрыть от внешних воздействий.

Салон отделан кожей оранжевого цвета. В нем помещается пять человек. На приборной панели установлено два экрана - дисплей с показателями приборов и медиасистема.

У Toyota Tundra бензиновый двигатель на 3,4 л, автоматическая коробка передач и 394 лошадиных сил.

Автовладельцы очень хвалят данный пикап. Отмечают, что на нем очень удобно отправляться на рыбалку и охоту.

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