Временная реконструкция и изменение входа в Альбион-Моторс на пр. Калинина, 15Е

Уважаемые клиенты и посетители Альбион-Моторс, мы хотим поделиться с вами важной информацией. В данный момент Альбион-Моторс проходит временную реконструкцию, направленную на улучшение качества обслуживания. В связи с этим временно меняется местоположение входа в наш дилерский центр. Временный вход находится с торца здания.