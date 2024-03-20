Водителям рассказали, кому надо обязательно поменять права с 1 апреля

Тем, кто получил после 1 апреля текущего года ВНЖ или российское гражданство, нужно сделать российские водительские права в течение одного года с этого момента.
Россияне, которые получили права за рубежом, также должны заменить их на российские в течение одного года с даты первого въезда в Россию с этими правами.
Отмечается, что некоторым нужно будет сдать теорию и предоставить медицинское заключение, а другим придется обучиться в автошколе, затем сдать теорию и практику.
Те, кто получил ВНЖ или гражданство РФ до 1 апреля, а также россияне, которые приехали в Россию до этой даты с иностранными правами, от сдачи экзаменов освобождаются. Однако российские права нужно будет получить также до 1 апреля 2025 года.
Кроме того, гражданам Республики Беларусь и россиянам, у которых есть водительские удостоверения, выданные в Беларуси, переделывать права не нужно.
Поправки не означают, что права с 1 апреля станут недействительными. Для замены дается год.
Если этого не сделать, то права будут считаться недействительными. За вождение авто с такими правами полагается штраф от пяти до 15 тыс. рублей.
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