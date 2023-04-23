В МВД добавили новые задания в экзамен на водительские права

В частности в экзамен включили вопрос о правилах использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.
В МВД пояснили, что необходимость в правках в экзамене появилась в связи с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта.
«Поправки коснулись применения новой информационной световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенной под светофором», — сообщают в издании.
Ранее гаишники пригрозили более 70 самокатчикам штрафами за нарушение ПДД.