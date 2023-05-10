В грязь с головой. В алтайском селе прошли зрелищные автогонки по бездорожью

В селе Луговое прошли эффектные гонки на разных видах транспорта 9 мая. Автомобилисты соревновались в том, кто лучше и быстрее проедет по бездорожью.

Гонки по бездорожью в селе Луговое

В селе Луговое прошел первый этап кубка "Мир без асфальта". Гонки "Поколение Победы" были приурочены к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает "Алтай 22 RWD/FWD".

В гонках участвовали внедорожники, квадроциклы, мотоциклы, микроавтобусы и обычные легковушки. Водителям предстояло проехать круг около 1 тыс. м на поляне с множеством препятствий.

Труднее всего оказалось проехать по большой луже. Один микроавтобус и вовсе чуть не утонул. Его бампер почти полностью погрузился в воду.

Для участников подготовили угощения - уху, а также музыку и песни.

Судя по фото, гонщики по бездорожью остались довольными, пусть и грязными. Победителей наградили памятными медалями и дипломами.