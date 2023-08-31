2 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Автоновости

В Барнауле на пять дней закроют одну из улиц на ремонт

В Барнауле на пять дней закроют улицу Проезд 9 мая. Об этом предупреждает СГК.

Дорожный знак "Стоп".
Дорожный знак "Стоп".
altapress.ru

Движение будет перекрыто в районе дома №6 по всей ширине улицы. Ограничения будут действовать с 31 августа по 4 сентября.

"Нам нужно заменить перекрытия тепловой камеры, находящиеся в аварийном состоянии. Провести работы, не ограничивая движения транспорта и не вскрывая дорожное полотно, невозможно", - сообщают в ведомстве.

В СГК приносят извинения за временные неудобства. В ведомстве просят водителей заранее выбирать пути объезда.

Ранее в Барнауле временно отключили два светофора на пересечении ул. Сухэ-Батора и Малахова, а также на перекрестке Ленточного бора с ул. Кутузова 31 августа.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость