В Автоцентре АНТ можно пройти тест-драйв и познакомиться лично с автомобилями OMODA и JAECOO.

В Автоцентре АНТ представлены в наличии:
- Интеллектуальный кроссовер JAECOO J7 с полным приводом
- Футуристичный кроссовер OMODA С5 с полным приводом
- Спортивный седан OMODA S5 GT
- Эффектный седан S5
Приглашаем в Автоцентр АНТ пройти тест-драйв и познакомиться лично с автомобилями OMODA и JAECOO.
г. Барнаул, Павловский тракт, 249 Д
Отдел продаж JAECOO: +7(3852) 230-010
Отдел продаж OMODA: +7(3852) 230-030
omoda-ant22.ru
jaecoo-ant22.ru
* Подробности можно узнать в отделе продаж Автоцентра АНТ.
18+