17 мая
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Автоновости

Уютный дом на колесах с солнечной батареей продают за 1,6 млн рублей в Барнауле

Toyota Hiace - дом на колесах 1991 года выпуска продают за 1,6 млн рублей в Барнауле. В нем есть все необходимое для комфортного путешествия с крышей над головой.

Уютный дом на колесах с солнечной батареей продают за 1,6 млн рублей в Барнауле
Уютный дом на колесах с солнечной батареей продают за 1,6 млн рублей в Барнауле
Авито

Кузов авто-дома выкрашен в белый цвет, а кабину водителя обтянули кожей.

Автомобиль отлично подходит для проживания на ходу. В нем есть небольшая кухня с баком для воды на 90 л, раковиной и холодильником. Установлены газовый котел для горячей воды и газовый баллон на 10 л.

В авто есть четыре спальных места для взрослых. Также над зоной входа находится "маркиза".

В автомобиле установили лебедку на 8 тон, силовые бампера, преобразователь на 220 В, зарядное устройство для АКПБ. В качестве дополнительного источника питания - солнечная батарея.

"Превосходная проходимость, не уступает любому джипу с блокировками", - заявляет продавец.

Однако владелец отмечает, что будущему хозяину стоит установить антенну для телевизора и наладить работу газового камина.

У Toyota Hiace дизельный двигатель на 2,4 л, механическая коробка передач и 80 лошадиных сил.

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