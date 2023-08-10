Усовершенствованный Бамблби. Chevrolet Camaro продают в Барнауле за 2,8 млн рублей

Chevrolet Camaro 2018 года выпуска продают за 2,85 млн рублей. Владелец называет его "пожирателем взглядов".

Автомобиль подойдет фанатам трансформеров или просто любящим яркие цвета людям.

"Люди, видя этого красавчика, забывают куда они шли и вообще теряют любую связь с реальностью! Вы всегда будете в центре внимания, не важно какие автомобили едут рядом с вами в потоке, все они меркнут на фоне этого яркого демона!" - пишет владелец.

В машине есть климат-контроль, датчики света и дождя, а так же бортовой компьютер.

По словам продавца, Camaro в отличном состоянии.

У Chevrolet Camaro бензиновый двигатель на 2 л и 238 лошадиных сил.