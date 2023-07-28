Toyota Motor выпустил рекордное число автомобилей в первой половине 2023 года

Toyota Motor Corporation (TMC) объявила результаты своих продаж, производства и экспорта за первую половину 2023 года. Об этом сообщается в производственном отчете компании .

Согласно отчету японской автомобилестроительной корпорации произвела 5,63 млн автомобилей марок Toyota, Daihatsu и Hino. Производство машин Toyota выросло на 12,1% до 4,83 млн ед., тогда как у Daihatsu и Hino показатели снизились на 0,5% и 1,3%.

Вместе с этим Toyota Motor отметила рекорд по выпуску автомобилей компании на заводах вне Японии. Результат составил 3,53 млн ед. (+4,9%). Производство концерна внутри Японии выросло на 20,6% (до 2,1 млн ед.). Мировые продажи компании в первой половине 2023 года выросли на 5,5%.

Ранее почти 50 тыс. автомобилей различных моделей отзывает Toyota в России.