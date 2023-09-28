Строгий Ford 2007 года выпуска продают в Барнауле за 1,2 млн рублей. Объявление разметили на " Авито ".

Строгий Ford Explorer в максимальной комплектации продают в Барнауле за 1,2 млн рублей.

Первое, что сразу бросается в глаза - это огромный салон. Внутри авто семь полноценных мест, также салон можно назвать трансформером. При сложенных втором и третьем рядах ровный пол-кровать около двух метров.

"Гораздо приятнее в эксплуатации нежели японцы, очень комфортный и в городе и на трассе. Простой в конструктиве. Хорошая заводская музыка.", - отзываются об автомобиле владельцы.

У Ford Explorer максимальная комплектация, а сам владелец оцениваем машину на твердую четверку с плюсом.

Отмечается, что для джипа у Ford отличная управляемость.

Ранее огромный дизельный Land Cruiser продают в Барнауле за 3,2 млн рублей.