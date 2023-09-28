28 сентября
﻿
Автоновости

Строгий Ford Explorer в максимальной комплектации продают в Барнауле за 1,2 млн рублей

Строгий Ford 2007 года выпуска продают в Барнауле за 1,2 млн рублей. Объявление разметили на "Авито".

Строгий Ford Explorer в максимальной комплектации продают в Барнауле за 1,2 млн рублей.
Строгий Ford Explorer в максимальной комплектации продают в Барнауле за 1,2 млн рублей.
"Авито"

Первое, что сразу бросается в глаза - это огромный салон. Внутри авто семь полноценных мест, также салон можно назвать трансформером. При сложенных втором и третьем рядах ровный пол-кровать около двух метров.

"Гораздо приятнее в эксплуатации нежели японцы, очень комфортный и в городе и на трассе. Простой в конструктиве. Хорошая заводская музыка.", - отзываются об автомобиле владельцы.

У Ford Explorer максимальная комплектация, а сам владелец оцениваем машину на твердую четверку с плюсом.

Отмечается, что для джипа у Ford отличная управляемость.

Ранее огромный дизельный Land Cruiser продают в Барнауле за 3,2 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость