Страхование автомобиля при покупке: какой вариант выбрать

В начале ноября 2023 года появилась информация о том, что полис ОСАГО исключат из обязательного перечня документов, которые необходимо предъявлять для регистрации купленного автомобиля в ГИБДД. Сейчас документ находится на рассмотрении Государственной думой, и уже одобрен ею в первом чтении. Однако, чтобы ездить на транспортном средстве по дорогам страны, не рискуя получить штраф, оформлять страховку все же придется. О важных нюансах для водителей расскажем ниже.

ОСАГО или КАСКО?

Споры по поводу выбора типа страхового полиса не утихают годами. Одни эксперты считают, что КАСКО предпочтительнее для новых машин, особенно, если они приобретаются в кредит. И большинство автосалонов, при автокредитовании действительно, требуют именно «комплексного автомобильного страхования». Но далеко не все знают, что, имея полис КАСКО на автомобиль, придется оформлять и ОСАГО, поскольку такое страхование обязательно для всех.

Важно: сегодня каско для старых авто доступно так же, как и для новых, поэтому, «возраст» машины значения не имеет. Вы можете оформить комплексное страхование по собственному желанию.

Сроки страхования

Иногда машины приобретаются для последующей перепродажи или с иными целями, не предусматривающими немедленное оформление страхового полиса. То есть, покупка автомобиля не всегда означает, что машина будет сразу задействована в дорожном движении. Кроме того, не всегда страховка нужна на полный период (12 месяцев).

Что делать в этом случае? Ответ прост: оформить осаго или каско на 1 месяц или иной подходящий период времени.

Для кого-то такой вариант — отличный способ почувствовать себя более уверенным за рулем новой машины. Кто-то успевает перепродать ТС. Кто-то приобретает страховку на короткий срок с иными целями. Во всех случаях укорачивание периода позволяет отлично сэкономить.

Условия страхования

Для оформления КАСКО и ОСАГО учитывается множество параметров, включая разновидность ТС, регион, возраст страхователя, стаж вождения, аварийность в прошлые периоды, а также некоторые другие. Стоимость ОСАГО примерно одинакова (разница составляет несколько тысяч рублей). КАСКО обойдется существенно дороже (4-12% от рыночной стоимости авто).

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