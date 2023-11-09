Страхование автомобиля при покупке: какой вариант выбрать

ОСАГО или КАСКО?
Споры по поводу выбора типа страхового полиса не утихают годами. Одни эксперты считают, что КАСКО предпочтительнее для новых машин, особенно, если они приобретаются в кредит. И большинство автосалонов, при автокредитовании действительно, требуют именно «комплексного автомобильного страхования». Но далеко не все знают, что, имея полис КАСКО на автомобиль, придется оформлять и ОСАГО, поскольку такое страхование обязательно для всех.
Важно: сегодня каско для старых авто доступно так же, как и для новых, поэтому, «возраст» машины значения не имеет. Вы можете оформить комплексное страхование по собственному желанию.
Сроки страхования
Иногда машины приобретаются для последующей перепродажи или с иными целями, не предусматривающими немедленное оформление страхового полиса. То есть, покупка автомобиля не всегда означает, что машина будет сразу задействована в дорожном движении. Кроме того, не всегда страховка нужна на полный период (12 месяцев).
Что делать в этом случае? Ответ прост: оформить осаго или каско на 1 месяц или иной подходящий период времени.
Для кого-то такой вариант — отличный способ почувствовать себя более уверенным за рулем новой машины. Кто-то успевает перепродать ТС. Кто-то приобретает страховку на короткий срок с иными целями. Во всех случаях укорачивание периода позволяет отлично сэкономить.
Условия страхования
Для оформления КАСКО и ОСАГО учитывается множество параметров, включая разновидность ТС, регион, возраст страхователя, стаж вождения, аварийность в прошлые периоды, а также некоторые другие. Стоимость ОСАГО примерно одинакова (разница составляет несколько тысяч рублей). КАСКО обойдется существенно дороже (4-12% от рыночной стоимости авто).
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