25 мая
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Автоновости

"Мускулистый" Dodge Challenger продают за 4 млн рублей в Барнауле

Dodge Challenger 2021 года выпуска в вишневом цвете продают за 4 млн рублей в Барнауле.

Dodge Challenger продают за 4 млн рублей в Барнауле
Dodge Challenger продают за 4 млн рублей в Барнауле
Drom.ru

Владелец заявляет, что Dodge Challenger - настоящий маслкар. Название отсылает к английскому слову muscle - "мышцы", и дословно, означает "мускулистый автомобиль".

Данный тип автомобилей отличается повышенной мощностью, по сравнению с другими спортивными авто. У маслкаров большой двигатель высокой мощности, расположенный в передней части автомобиля, и заднеприводная трансмиссия.

"Настоящая детская мечта. Эмоции дарит непередаваемые!" - хвалится владелец авто.

В дизайне Dodge Challenger присутствуют очерченные грани, небольшие передние фары и узкая решетка радиатора. Кузов выкрашен в яркий бордовый цвет.

У автомобиля бензиновый двигатель на 3,6 л, автоматическая коробка передач и 305 лошадиных сил. До "сотки" он разгоняется за 6,7 секунд. Максимальная скорость - 250 км/ч.

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