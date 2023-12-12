Стильный Maybach в матовой расцветке продают за 50 млн рублей

Maybach 2013 года выпуска продают в Москве за 50 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Эксклюзивный автомобиль Maybach 57s выпустили в 2013 году.

У машины идеальный матовый цвет. Вы точно будете в центре внимания.

Продавец заявляет, что Maybach прибыл в Россию совсем недавно и сейчас стоит в паркинге.

Также к авто идет летняя резина. Пробег у этой роскоши — 26 178 км.

У данной модели 750 лошадиных сил, автоматическая коробка передач и бензиновый двигатель на шесть литров.

Справка

В 2012 году Maybach прекратил существование как самостоятельный бренд. Причиной ликвидации марки стал низкий спрос на машины, которые не смогли составить достойной конкуренции моделям Rolls-Royce и Bentley.

В 2014 году Maybach был возрожден в качестве подразделения Mercedes-Benz – тогда на рынке появился Mercedes-Maybach S600, а спустя пять лет, в конце 2019 года, был представлен Mercedes-Maybach GLS.

Ранее стало известно, что за пуленопробиваемую машину продают в Сибири за 14 млн рублей.