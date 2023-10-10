10 октября
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Автоновости

Старую добрую Honda Fire Blade продают в Барнауле за 345 тыс. рублей

Привлекательную Honda 2001 года выпуска продают в Барнауле за 345 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Старую, добрую Honda Fire Blade продают в Барнауле за 345 тыс. рублей.
Старую, добрую Honda Fire Blade продают в Барнауле за 345 тыс. рублей.
"Авито"

Мотоцикл в неплохом состоянии. Видно, что владелец заботился о нем.

Многие подмечают невысокую цену и хорошее качество модели.

Что продавец заменил:

  • Bилка пoлнocтью oбcлужена;
  • Новыe сaльники, пыльники;
  • Маслo в вилкe RЕРSOL;
  • Всe колoдки новыe;
  • Новaя цeпь;
  • Диски пocлe балансировки.

Мотоцикл отлично подойдет как начинающим, так и опытным водителям. Также он способен выдержать многократные падения.

У Fire Blade механическая коробка передач, бензиновый двигатель и 150 лошадиных сил.

Ранее мощный квадроцикл Stels Kazuma продают в Барнауле всего за 350 тыс. рублей.

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