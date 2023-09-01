2 сентября
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Автоновости

Стало известно, за какой индикатор в автомобиле будут штрафовать россиян

Водителей с неисправной антиблокировочной системой тормозов (ABS) будут штрафовать.

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.

Сумма — 500 рублей. Если это замечено впервые.

При повторном нарушении автомобиль могут снять с регистрации.

Закон вступает в силу с 1 сентября. Отмечается, что документ предусматривает привлечение к ответственности.

При этом забрать автомобиль никто не сможет, максимум что могут сделать - снять с регистрации, передает Lenta.ru.

Нововведения распространяются только на автомобили, оборудованные ABS на заводе-изготовителе. Владельцев других автомобилей нельзя "даже оштрафовать".

Ранее сообщалось, что большие штрафы введут за торговлю контрафактом на маркетплейсах.

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