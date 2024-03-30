1 апреля
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Автоновости

Стало известно по каким трассам можно проехать в Алтайском крае, а какие перекрыты

В связи с повышением уровня воды некоторые алтайские трассы перекрывают для движения. Какие пути доступны для объезда, а какие трассы перекрыты сообщает региональное правительство.

Ледоход на Оби, 2010 год.
Ледоход на Оби, 2010 год.
Михаил Хаустов

Из-за активного снеготаяния ограничен проезд по следующим дорогам:

  • Селиверстово- Грановка- Закладное-Тамбовский-Завьялово на участке от Грановки до Закладного;

  • Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области в границах Волчихинского и Михайловского районов;

  • Советское - Урожайное - Шульгин Лог;

  • Калининский - Сибирячиха - Александровка, участок между Садовым и Сибирячихой;

  • Родино - Степной Кучук - Камышенка - Завьялово, участок между Родино и Завьялово;

  • Ребриха - Шарчино - Корчино - Завьялово - Леньки - Благовещенка;

  • Ключи - Петухи - Каип - Ащегуль - Назаровка - Михайловское;

  • Алейск - Безголосово - а/д К-13.

В связи со снижением уровня талых вод восстановлен проезд по трассе Новоегорьевское - Малая Шелковка - К-21 в Егорьевском районе.

Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области в границах Волчихинского и Михайловского районов.

Реверсивное движение осуществляется по федеральной трассе А-321 перед населенным пунктом Кулунда, км 372 и км 378.

Ранее сообщалось, что понтонный мост разведут в Бийске.

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