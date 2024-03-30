Стало известно по каким трассам можно проехать в Алтайском крае, а какие перекрыты

Из-за активного снеготаяния ограничен проезд по следующим дорогам:
-
Селиверстово- Грановка- Закладное-Тамбовский-Завьялово на участке от Грановки до Закладного;
-
Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области в границах Волчихинского и Михайловского районов;
-
Советское - Урожайное - Шульгин Лог;
-
Калининский - Сибирячиха - Александровка, участок между Садовым и Сибирячихой;
-
Родино - Степной Кучук - Камышенка - Завьялово, участок между Родино и Завьялово;
-
Ребриха - Шарчино - Корчино - Завьялово - Леньки - Благовещенка;
-
Ключи - Петухи - Каип - Ащегуль - Назаровка - Михайловское;
-
Алейск - Безголосово - а/д К-13.
В связи со снижением уровня талых вод восстановлен проезд по трассе Новоегорьевское - Малая Шелковка - К-21 в Егорьевском районе.
Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области в границах Волчихинского и Михайловского районов.
Реверсивное движение осуществляется по федеральной трассе А-321 перед населенным пунктом Кулунда, км 372 и км 378.
Ранее сообщалось, что понтонный мост разведут в Бийске.
Самое важное - в нашем Telegram-канале