Chevrolet Camaro 2013 года выпуска продают за 2,3 млн рублей в Барнауле. Он привлекает внимание своим ярким дизайном.

Солнечный Chevrolet Camaro продают за 2,3 млн рублей в Барнауле

Автомобиль ярко-желтого цвета, который пересекают черные полосы - сразу приковывает взгляд. Недаром в 2010 году Chevrolet Camaro стал победителем в номинации «Автомобильный дизайн года» в конкурсе World Car of the Year.

Внешний вид автомобиля отличают уникальная решетка радиатора, ксеноновые фары, оригинальные шильдики и молдинг на крыше.

Салон обтянут черной кожей. На спинках сидений изображен трансформер Оптимус Прайм. И не зря, ведь Chevrolet Camaro был авто-формой трансформера Бамблби.

У автомобиля есть подогрев передних сидений, акустическая система с усилителем и девятью колонками с USB-портом и Bluetooth, а также система динамической стабилизации.

У Chevrolet Camaro бензиновый двигатель на 3,6 л, автоматическая коробка передач и 323 лошадиных сил. Пробег - 90 тыс. км.

До "сотки" автомобиль разгоняется всего за 6,7 секунд. Максимальная скорость - 254 км/ч.