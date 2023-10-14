Сочный Kawasaki ninja продают в Барнауле за 500 тыс. рублей

Ninja ZX-10R, созданный на испытательных полигонах чемпионата мира FIM WorldSBK, является прямым результатом десятилетий инноваций в области шоссейных гонок мирового класса. Благодаря ним гонщик Kawasaki Racing Team (KRT) Джонатан Ри завоевал шесть чемпионских титулов подряд.
Продавец заявляет, что мотоцикл в достойном состоянии как внешне, так и технически.
Интересные "фишки":
- Оригинальный пластик
- Новые тормозные диски (перед/зад)
- Новый дорогой аккумулятор
- Сделан хороший свет
- Армированные тормозные шланги (перед)
- Новая цепь + звезды
Владельцы отмечают, что для дальних поездок мотоцикл не подойдет. Однако любителям покататься по городу - в самый раз.
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