Скоростной провокатор. Новейший Audi продают за 19,5 млн рублей в Барнауле

Audi RS Q8 считается самым мощным купе-кроссовером в модельном ряду немецкого бренда.
"Он создан провоцировать на скорость. За рулнм невероятно спортивного купе-кроссовера Вы сможете уверенно следовать своим желаниям и порывам!" - заявляет дилер.
Конструкторы постарались совместить во внешнем виде автомобиля изысканный динамичный дизайн и феноменальную практичность.
Его характерные черты - спортивный бампер оригинальной формы, решетка радиатора дизайна "соты" И карбоновые накладки.
Салон отделан кожей и оснащен спортивными сидениями. Впереди установлена широкая симметричная центральная консоль, декорированная матовыми вставками из карбона с саржевым плетением.
У Audi RS Q8 бензиновый двигатель на 4 л, автоматическая коробка передач и 600 лошадиных сил.