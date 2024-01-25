Самый быстрый BMW XM с бычьим носом продают в Сибири за 30 млн рублей

Дизайн автомобиля мало кого оставит равнодушным. Красные вставки на черном матовом цвете выглядят эпатажно и похожи на бычий нос или накрашенные губы.
XМ сразил наповал сразу после выхода. Однако Lаbеl Rеd сделал автомобиль очень популярным.
Интерьер тоже в фирменном красно-черном цвете, с дорогой и очень громкой музыкой от Воwеrs&Wilkins и деталями из карбона.
Многие автолюбители отмечают, что М-Тесhniсs создали самый неординарный и, возможно, один из самых желанных внедорожников нашего времени.
Владелец уверяет, что зверюга выдает 748 лошадиных сил и выстреливает до сотни меньше чем за четыре секунды. Также у автомобиля гибридный двигатель на 4,4 литра.
Ранее стало известно, что за старичка продают в Сибири за 6,9 млн рублей.
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