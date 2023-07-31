Российские таксисты попросили не заставлять их покупать отечественные автомобили

Члены ассоциации направили соответствующее письмо главе кабмина Михаилу Мишустину.
Инициатива
Установить требования к уровню локализации машин для такси предложил в январе глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.
Позже инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин — он поручил правительству рассмотреть ее к 1 августа, напоминает Lenta.ru.
Ранее сообщалось, каким было такси в Барнауле в “нулевых” и 85 лет назад. Впервые легковые такси выехали на улицы Барнаула 6 июня 1938 года. Городская служба такси началась с четырех “эмок” — автомобилей ГАЗ М-1, выпущенных в 1936 году.