Mercedes-Benz SL 1994 года выпуска продают в Омске за 54 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Раритетный Mercedes продают в Сибири за 54 млн рублей.

Mercedes-Benz R129 — легковой спортивный автомобиль компании Mercedes-Benz, четвертое поколение SL-класса, пришедшее на замену Mercedes-Benz R107 и выпускавшееся с 1989 по 2001 год. В 2002 году уступил место своему наследнику в лице Mercedes-Benz R230.

Mercedes-Benz R129 выпускался в виде двухдверного родстера с автоматизированной (электрогидравлической) матерчатой крышей с возможностью ручного демонтажа.

Помимо стандартной линейки двигателей, автомобиль был представлен в вариантах с модернизированными агрегатами высокой мощности: SL55 AMG, SL60 AMG, SL70 AMG и SL73 AMG.

Продавец уверяет, что это оригинальный SL73 AMG.

Несмотря на возраст автомобиля, внутри он выглядит достойно.

Именно в данной модели большое число автомобилей сделали электронными — сиденья, зеркала, стеклоподъемники и складной верх.

У Mercedes автоматическая коробка передач, бензиновый двигатель на шесть литров и 394 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за автомобиль с огромным экраном внутри салона продают в Сибири за 8 млн рублей.

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