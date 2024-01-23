23 января
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Автоновости

Путин ждет доклад о переводе чиновников на российские авто

Кабмин до 1 февраля направит доклад президенту РФ Владимиру Путину о том, как выполняется его поручение пересадить чиновников на отечественные автомобили, пишет ТАСС.

Бронированный лимузин Владимира Путина проекта "Кортеж".
Бронированный лимузин Владимира Путина проекта "Кортеж".
kremlin.ru

В августе прошлого года Путин заявил, что все российские чиновники должны использовать отечественные автомобили. И вскоре дал официальное поручение о приоритетном использовании российских машин госслужащими, напоминает Газета.Ru.

Тогда, по словам Путина, министры обратились к нему с просьбой сделать закупки на иностранные автомобили, президент подчеркнул, что это "абсолютно исключено".

Глава государства отметил, что отечественный автопром может быть поскромнее, но это "ничего страшного, даже хорошо".

При этом России не нужно отказываться от импорта совсем, но "базовые вещи" должны быть ориентированы на российских производителей.

По данным Управделами президента РФ, для чиновников уже закуплено 105 автомобилей Lada Vesta.

Ранее Мишустин провел совещание у подножия горы и пообещал Алтайскому краю федеральные деньги.

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