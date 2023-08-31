2 сентября
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Автоновости

Прет как пушка. Катер Wyatboat продают в Барнауле за 650 тыс. рублей

Катер с мотором от Yamaha продают в Барнауле за 650 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Прет как пушка. Катер Wyatboat продают в Барнауле за 650 тыс. рублей
Прет как пушка. Катер Wyatboat продают в Барнауле за 650 тыс. рублей
Авито

Низ катера изготовлен из алюминия АМГ, верх пластиковый.

Дополнительно установлены: помпа, эхолот, музыка, люстра, спасательные жилеты, спасательный конец, электрический якорь, два запасных винта к мотору и ходовые огни.

Есть фишки для рыбалки - дополнительный двигатель для бесшумного передвижения по водоёму. В комплекте имеется два тента, один ходовой, другой стояночный.

На катере установлен бензиновый двухтактный мотор YAMAHA 60 лошадиных сил (есть возможность форсирования до 70 л.с.).

"Прет как пушка, даже груженная под завязку", - заявляет владелец.

В каюте могут разместиться 2 человека. Если нужно просто прокатиться или спрятаться от дождя, то места хватит на пять человек.

Ранее altapress.ru писал о японском электрокаре, который не загрязняет воздух. Его продают в Барнауле за 729 тыс. рублей.

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