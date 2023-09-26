Пенсионер ушел в лес и пропал в Алтайском крае. Поиски мужчины продолжаются

23 сентября пропал Замоцный Владимир Платонович 1946 года рождения. Владимир проживает в поселке Линевский Смоленского района. В настоящее время мужчину ищут уже четвертый день.

23 сентября пропал Замоцный Владимир Платонович, 1946 года рождения. Владимир проживает в пос. Линёвский Смоленского районаю. В настоящее время мужчину ищут уже четвертый день.

Владимир Платонович 23 сентября ушел в лес и не вернулся.

Приметы: невысокий рост, худощавое телосложение, серые глаза и седые волосы. Был одет в темную кофту, темно-синие штаны и черные ботинки.

Если располагаете информацией о его местонахождении или хотите помочь в поисках, обращайтесь по номеру +79627938640.

Ранее мы писали о том, что пенсионера не могут найти уже месяц.