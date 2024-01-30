От винта! В Алтайском крае продают самодельные аэросани за 100 тыс. рублей

В Павловске мужчин сделал аэросани, которые продает за 100 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Аэросани — самоходное транспортное средство с воздушным винтом в качестве движителя, опирающееся на лыжи и предназначенное для передвижения по снегу и льду.

Кабина у аэросаней сделана из легендарного планера БланикЛ13. Двигатель Иж-планета Авио, а лыжи из титана.

Спереди у саней изображен хищный волк. А по бокам гордо написано Russia.

Справка

Первые аэросани изобрели в 1903 году. Братья Райт оторвались от земли с помощью аппарата тяжелее воздуха, а спустя год с помощью двигателя и пропеллера была покорена еще одна стихия. Гужевой транспорт перестал быть «монополистом» снежных просторов. Отныне по снегу могли ездить еще и аэросани, первый образец которых сконструировал Сергей Сергеевич Неждановский.

Первые аэросани в России были построены в 1908 году на московской фабрике «Дукс». Небольшая серия аэросаней, выпущенных в 1915-1916 годах автомобильным заводом Всероссийского земского союза, приняла участие в Первой мировой войне.

В 1912 году аэросани выходят в широкую серию. По заказу военного министерства их начали производить на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге.

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