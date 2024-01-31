31 января
﻿
Автоновости

Огромный дядька. Что за внедорожник продают в Сибири за 2 млн рублей

Hummer 2003 года выпуска продают в Омске за 2,05 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Hummer H2.
Hummer H2.
"Авито"

Hummer H2 — внедорожник американской компании General Motors, продававшийся под брендом Hummer с 2002 года на специально построенном заводе в Мишаваке, штат Индиана, США.

В 2004 году было налажено отверточное производство в Калининграде. В 2009 году выпуск модели был прекращен.

Главные плюсы, которые ощущают владельцы данного автомобиля — качественная кожа, надежность, неприхотливость и брутальность.

С последним согласны все, ведь Hummer выглядит как настоящий большой бизнесмен в галстуке и костюме.

Многие сравнивают машину с танком, потому что по дороге она едет достаточно уверено, и никакая яма ей не страшна.

За 20 с лишним лет автомобиль практически не истрепался. Внешний вид все еще достойный. Со стороны и вовсе кажется, что авто пуленепробиваемое.

У Hummer H2 бензиновый двигатель на шесть литров, автоматическая коробка передач и 325 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае продают самодельные аэросани за 100 тыс. рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость