Огромный дядька. Что за внедорожник продают в Сибири за 2 млн рублей

Hummer 2003 года выпуска продают в Омске за 2,05 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Hummer H2 — внедорожник американской компании General Motors, продававшийся под брендом Hummer с 2002 года на специально построенном заводе в Мишаваке, штат Индиана, США.

В 2004 году было налажено отверточное производство в Калининграде. В 2009 году выпуск модели был прекращен.

Главные плюсы, которые ощущают владельцы данного автомобиля — качественная кожа, надежность, неприхотливость и брутальность.

С последним согласны все, ведь Hummer выглядит как настоящий большой бизнесмен в галстуке и костюме.

Многие сравнивают машину с танком, потому что по дороге она едет достаточно уверено, и никакая яма ей не страшна.

За 20 с лишним лет автомобиль практически не истрепался. Внешний вид все еще достойный. Со стороны и вовсе кажется, что авто пуленепробиваемое.

У Hummer H2 бензиновый двигатель на шесть литров, автоматическая коробка передач и 325 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае продают самодельные аэросани за 100 тыс. рублей.

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