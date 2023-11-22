Новый Москвич 6 презентовали в Барнауле с развлекательной программой и подарками

Ноябрь принес с собой ветер перемен, и 18 числа, в субботу, Барнаул присоединился к презентации всенародно известного, обновленного бренда «Москвич». В столицу Алтайского края благодаря компании АГАС приехал яркий и динамичный седан Москвич 6. Это уже третий автомобиль в новой линейке.

Автоцентр АГАС — официальный дилер «Москвича» в Барнауле, и гендиректор компании Татьяна Дедловских поделилась мнением о появлении в портфеле российских брендов нового автомобиля:

Наша компания «АлтайГазавтосервис» была организована в марте 1992 года. Имея более, чем 30-летний опыт продаж автомобилей, мы являемся настоящими профессионалами в своем деле. На протяжении всего времени работы мы стремимся стать верным помощником для своих клиентов и партнеров. Логично появление в нашем портфеле российских брендов ГАЗ и УАЗ еще одного «Москвича». Приходите в наши дилерские центры, и мы сделаем все, чтобы вы стали нашими любимыми клиентами.

Во время презентации гостей ждал фуршет, возможность сделать мгновенное фото с помощью фотобудки и музыкальные номера от известных артистов Льва Шапиро и музыкантов группы Владимира Кислова.

Презентация яркого и динамичного седана Москвич 6. Фото: Дмитрий Лямзин. Презентация яркого и динамичного седана Москвич 6. Фото: Дмитрий Лямзин. Презентация яркого и динамичного седана Москвич 6. Фото: Дмитрий Лямзин. Презентация яркого и динамичного седана Москвич 6. Фото: Дмитрий Лямзин. Презентация яркого и динамичного седана Москвич 6. Фото: Дмитрий Лямзин. Презентация яркого и динамичного седана Москвич 6. Фото: Дмитрий Лямзин. Презентация яркого и динамичного седана Москвич 6. Фото: Дмитрий Лямзин. Презентация яркого и динамичного седана Москвич 6. Фото: Дмитрий Лямзин.

Все желающие могли посидеть в новом автомобиле, проверить его комфортность и оценить дизайн, а также пройти тест-драйв. Производители отмечают, что Москвич 6 совмещает в себе все желаемое и необходимое: седан подойдет и для себя, и для семьи, выглядит стильно и практично, а в использовании одновременно динамичен и экономичен.

Внешне Москвич 6 выглядит максимально современно, соответствуя всем сегодняшним трендам. Каждая передняя фара состоит из 142 светодиодов и пяти линз, которые гарантируют отличную видимость в ночное время. Задние светодиодные фонари соединены сплошной линией, создавая модный и запоминающийся облик.

Оригинальные двухцветные легкосплавные диски диаметром 17 дюймов дополняют броский силуэт автомобиля. В кузове очень вместительное багажное отделение объемом целых 540 л. Можно сложить по частям заднее сидение, получив еще более внушительное пространство с ровным полом для перевозки крупногабаритных предметов.

Внутри салона — люк с электроприводом, который визуально увеличивает пространство и позволяет наполнить его светом. Передняя панель мягкая, а сидения отделаны эко-кожей с контрастной прострочкой.

Руль многофункционален, с интуитивным управлением и техническими особенностями, которые важны водителю при движении. В переднем центральном подлокотнике есть вместительный отсек с функцией охлаждения, чтобы жарким летом прохладительные напитки сохраняли температуру.

Стоит отметить и детали, которые делают управление автомобилем проще. Например, сенсорный экран мультимедийной системы диагональю почти 10,5 дюймов с разрешением HD и высокой контрастностью изображения. А также система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой и электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold.

Система в автомобиле поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto и вертикальное расположение экрана, что идеально подходит для использования навигационных систем и прочих сервисов.

Кроме того, Москвич 6 предлагает оптимальный выбор двигателей. Для спокойной езды подойдет двигатель на 136 лошадиных силах с автоматичной трансмиссией. А для динамичного вождения — на 174 лошадиных силах.

Второй вариант, кстати, представили для тест-драйва. Первым за руль новенького авто сел глава администрации Центрального района Максим Сабына, который после поделился положительными впечатлениями.

В бизнес-комплектации седан оборудован системой кругового обзора на 360 градусов и климат-контролем. Зеркала автоматически складываются после блокировки машины, водительское кресло регулируется в шести направлениях, а переднее пассажирское — в четырех, чтобы всем было комфортно.

Имеются трехуровневый подогрев передних сидений, что очень актуально для сибирской зимы, кондиционер, воздуховоды для задних пассажиров, датчик дождя, импульсивные стеклоподъемники всех дверей, защита от защемления, солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой для водителя и переднего пассажира и фиксированная съемная полка багажника.

В управлении помогут цифровой экран бортового компьютера, круиз-контроль, четыре задних датчика парковки и камера заднего вида. А еще есть электроусилитель руля с тремя режимами: стандарт, комфорт и спорт — для тех, кто хочет почувствовать себя главным героем фильма «Форсаж».

Безопасность — один из главных критериев при создании автомобиля. И в Москвиче 6 она отлично продумана: фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, передние ремни с регулировкой по высоте и системой напоминания о непристегнутом ремне водителя и переднего пассажира.

А также система контроля давления в шинах, антиблокировочная и антипробуксовочная системы, система распределения тормозного усиления, предупреждение о превышении скорости, механическая блокировка задних дверей от открывания детьми, автоматическая блокировка двери при наборе скорости, автоматическое открывание дверей при столкновении и прочие функции, которые помогут избежать опасных ситуаций на дороге.

«АГАС Москвич» — это не только качественные автомобили, но и выгодные спецпредложения! Пройдите тест-драйв на любой модели Москвич до конца ноября и получите шанс выиграть сертификаты на маркет-плейсы или подписку на онлайн-кинотеатр! Узнайте больше о специальных предложениях автоцентра «АГАС Москвич» на сайте https://agas-moskvich.ru/customers/promotions/