Новенькую навороченную Changan продают в Барнауле прямо с салона за 3,7 млн рублей.

Changan CS85 дебютировал на Auto Guangzhou в 2019 году и был запущен в продажу в марте того же года в Китае.
Автомобиль считается среднеразмерным кроссовером.
Машина на первый взгляд может показаться непримечательной. Однако на самом деле он как модник-задира. Весь такой строгий и смотрит на тебя предвзято.
Владельцы отмечают, что особенно удобно открывать и закрывать дверь. Иногда даже кажется, что дверь будто пустая.
При открытых дверях первое в глаза бросаются - сиденья. У Changan они спортивные с электро регулировкой: высота, наклон вперед/назад, а вот подголовники нужно регулировать вручную.
Сам же салон имеет приглушенный красный цвет. Смотрится дорого и необычно.
Также в автомобиле огромный багажник, что очень подойдет для путешествий.
У Changan CS85 передний привод, бензиновый двигатель на 2 л и 224 лошадиных сил.
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