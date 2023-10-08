Новенький Geely Coolray в строгом цвете продают в барнаульском салоне за 2,6 млн рублей.

Автомобиль имеет комплектацию «Flagship Sport».
В него входят следующие характеристики:
• Роботизированная коробка передач
• Антиблокировочная система
• Система курсовой устойчивости
• Система контроля слепых зон
• Система помощи при экстренном торможении
• Датчик давления в шинах
• Боковые передние подушки безопасности
• Оконные шторки безопасности
• Блокировка замков задних дверей
Салон отмечает, что на Geely Coolray полностью новое лакокрасочное покрытие.
У автомобиля бензиновый двигатель на 1,5 л, а также автоматическая коробка передач и 181 лошадиные силы.
Ранее сочный Kawasaki Ninja продают в Барнауле за 500 тыс. рублей.