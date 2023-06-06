Нежность и страсть. Красный BMW X6 в окружении алых роз продают за 5,5 млн рублей в Барнауле

Красный BMW X6 2017 года выпуска продают за 5,5 млн рублей в Барнауле.

BMW X6 продают за 5,5 млн рублей в Барнауле

BMW X6 в ярко-красном цвете выглядит роскошно. Обтекаемые, мягкие формы удачно сочетаются с резкими, агрессивными гранями. Он напоминает букет алых роз, которые отличаются нежными лепестками и острыми шипами.

Салон обтянут кожей коричневого цвета. Мест в машине пять, каждое с подогревом, охлаждением и электрорегулировкой в восьми направлениях с памятью.

В системе управления автомобилем включены распознавание дорожных знаков, автоматический дальний свет, четыре камеры на 360 градусов. А также бесключевой доступ и отпирание автомобиля.

У BMW X6 дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 313 лошадиных сил.