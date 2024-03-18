Некогда заниматься ремонтом или продажей автомобиля? «Дисконт Авто» возьмет эти заботы на себя

«Дисконт Авто» предлагает выгодный выкуп забытого автомобиля, автомобиля с пробегом или берёт машины на комиссионную продажу. Даже если ваше транспортное средство в нерабочем состоянии, то «Дисконт Авто» предложит вам за него достойную цену. Иномарки, отечественные автомобили, легковые, грузовые — вы можете позвонить насчет любого транспортного средства.

Выездная диагностика

Менеджеры выезжают на диагностику в удобное для вас время и место (по предварительному согласованию с менеджером).

Быстрая оценка

После диагностики вы получаете честную оценку автомобиля.

Заключение договора

Если цена вас устроит, то оформляется договор купли-продажи.

Оплата

Оплата производится сразу после оформления договора и любым удобным для вас способом: наличными или на банковскую карту.

Всего четыре шага — и вы получаете быстрый выкуп автомобиля и пополнение бюджета.

Узнать подробные условия можно по телефону: 8-952-000-3252

Автомобили с пробегом. Источник: компания "Дисконт Авто". Автомобили с пробегом. Источник: компания "Дисконт Авто". Автомобили с пробегом. Источник: компания "Дисконт Авто".

Пусть ваша машина не теряет в цене и из забытого актива превратится в реальные деньги.

Свяжитесь с «Дисконт Авто» прямо сейчас, чтобы узнать подробности.

«Дисконт Авто» (ООО «Сибирь Авто»)

Адрес: г. Барнаул, ул. Германа Титова, 58Б

График работы: с 09:00 до 19:00, без обеда и выходных

Тел.: 8 (3852) 605-008; 8-952-000-3252

Самое важное - в нашем Telegram-канале