Некогда заниматься ремонтом или продажей автомобиля? «Дисконт Авто» возьмет эти заботы на себя

Выездная диагностика
Менеджеры выезжают на диагностику в удобное для вас время и место (по предварительному согласованию с менеджером).
Быстрая оценка
После диагностики вы получаете честную оценку автомобиля.
Заключение договора
Если цена вас устроит, то оформляется договор купли-продажи.
Оплата
Оплата производится сразу после оформления договора и любым удобным для вас способом: наличными или на банковскую карту.
Всего четыре шага — и вы получаете быстрый выкуп автомобиля и пополнение бюджета.
Узнать подробные условия можно по телефону: 8-952-000-3252
Пусть ваша машина не теряет в цене и из забытого актива превратится в реальные деньги.
Свяжитесь с «Дисконт Авто» прямо сейчас, чтобы узнать подробности.
«Дисконт Авто» (ООО «Сибирь Авто»)
Адрес: г. Барнаул, ул. Германа Титова, 58Б
График работы: с 09:00 до 19:00, без обеда и выходных
Тел.: 8 (3852) 605-008; 8-952-000-3252
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