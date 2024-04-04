Настоящего гладиатора продают в Барнауле за 5,7 млн рублей. Речь о машине

Jeep Gladiator 2021 года выпуска продают в Барнауле. Объявление разместили на "Авито".

Автомобиль является переработанной версией модели Wrangler, что дает пикапу, кроме очевидных возможностей по перевозке грузов, вполне серьезные возможности внедорожника. Несмотря на более чем очевидное сходство с Wrangler, модель все же получила собственное название.

В ходе разработки вес автомобиля постарались максимально снизить, широко применяя в его конструкции алюминиевые сплавы. Из крылатого металла сделаны все четыре двери, их петли, задний борт целиком, крылья, капот, рамка лобового стекла.

Переднюю часть Gladiator отличает от Wrangler не так уж и много деталей. Знакомые фары круглой формы на светодиодах, привычные вертикально ориентированные прорези решетки радиатора.

Задние светодиодные фонари прямоугольной формы существенно выдаются из кузова. Прочный задний бампер с встроенными ступеньками стилистически схож с передним. Дверь грузовой платформы оборудована демпферами и может фиксироваться в трех положениях.

Настоящего гладиатора продают в Барнауле за 5,7 млн рублей. "Авито"

Интерьер Jeep Gladiator практически ничем не отличается от Wrangler. Пластик применяется достаточно широко, кожей отделан руль, сиденья, карты дверей, защитные кожухи рычагов.

Передние сиденья отличаются большой шириной и развитой боковой поддержкой, все необходимые регулировки у них имеются в достаточных диапазонах. Сзади сиденья также раздельные, с высоким уровнем комфорта и запасом пространства для ног. Под сиденьями – запираемые дополнительные багажные отделения, особенно удобные в случае эксплуатации автомобиля с демонтированными дверями.

У Gladiator 285 лошадиных сил, бензиновый двигатель и автоматическая коробка передач.

Ранее сообщалось, что верного друга продают в Барнауле за 390 тыс. рублей.

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