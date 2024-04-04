Настоящего гладиатора продают в Барнауле за 5,7 млн рублей. Речь о машине

Автомобиль является переработанной версией модели Wrangler, что дает пикапу, кроме очевидных возможностей по перевозке грузов, вполне серьезные возможности внедорожника. Несмотря на более чем очевидное сходство с Wrangler, модель все же получила собственное название.
В ходе разработки вес автомобиля постарались максимально снизить, широко применяя в его конструкции алюминиевые сплавы. Из крылатого металла сделаны все четыре двери, их петли, задний борт целиком, крылья, капот, рамка лобового стекла.
Переднюю часть Gladiator отличает от Wrangler не так уж и много деталей. Знакомые фары круглой формы на светодиодах, привычные вертикально ориентированные прорези решетки радиатора.
Задние светодиодные фонари прямоугольной формы существенно выдаются из кузова. Прочный задний бампер с встроенными ступеньками стилистически схож с передним. Дверь грузовой платформы оборудована демпферами и может фиксироваться в трех положениях.
Интерьер Jeep Gladiator практически ничем не отличается от Wrangler. Пластик применяется достаточно широко, кожей отделан руль, сиденья, карты дверей, защитные кожухи рычагов.
Передние сиденья отличаются большой шириной и развитой боковой поддержкой, все необходимые регулировки у них имеются в достаточных диапазонах. Сзади сиденья также раздельные, с высоким уровнем комфорта и запасом пространства для ног. Под сиденьями – запираемые дополнительные багажные отделения, особенно удобные в случае эксплуатации автомобиля с демонтированными дверями.
У Gladiator 285 лошадиных сил, бензиновый двигатель и автоматическая коробка передач.
Ранее сообщалось, что верного друга продают в Барнауле за 390 тыс. рублей.
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