Наиболее популярные авто с пробегом подорожали в 2023 году от 8% до 26%

Эксперты «Открытие Авто» на основе данных компании Автохаб проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в течение 2023 года в целом и за декабрь в частности. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Оказалось, что самые доступные седаны и кроссоверы дорожали в 2023 году активнее любых других популярных машин. Антирекорд поставила Lada Granta, прибавившая 26%. Не сильно он нее отстали два Renault – Logan (+25%) и Duster (+24%). В то же время увеличение сроков продаж многих автомобилей в ноябре-декабре заставляло владельцев идти на уступки. Три четверти из топ-20 востребованных машин так или иначе подешевели. Причем чаще других падали в цене высоколиквидные Mercedes-Benz E и Toyota LC Prado.

Падение объемов рынка автомобилей с пробегом, увеличение сроков продажи товара, а также экономические меры правительства по стабилизации рубля заставили продавцов машин с пробегом идти на уступки. Если в ноябре более десятка популярных автомобилей продолжали дорожать, до под занавес года таких моделей из популярных топ-20 нашлось всего пять, остальные дешевели. Тем не менее, по итогам года не было ни одной машины, которая бы не подорожала или хотя бы сохранила прежнюю стоимость. Причем весь транспорт прибавил в цене выше официального уровня инфляции, который Росстат оценил в 2023 году в 7,42%.

Для поклонников отечественной техники наверняка стало сюрпризом, что драматичнее других цена поменялась у самой доступной из ныне выпускаемых моделей АвтоВАЗа – Lada Granta. В декабре машина стала дороже на 24 тысячи рублей, а за весь год прибавила почти четверть миллиона или 26%. В итоге средняя цена составила 934,5 тысячи рублей. Основная причина роста цены автомобиля на вторичном рынке – серьезное подорожание новых Lada Granta в официальных салонах. Несмотря на то, что РРЦ завода предполагает возможность покупки этой бюджетной малолитражки за 699,9 тысячи рублей, реальные цены в дилерских центрах часто превышают миллион рублей.

Другая, в прошлом самая популярная иномарка нашего рынка – Renault Logan – стала стоить по итогам года 1,1 миллиона рублей. Это на 25% больше, чем в 2022 году. По каналам параллельного импорта Logan к нам практически не поставляли, а выпуск этой машины в России был прекращен уже почти два года назад. То же самое справедливо в отношении еще одного Renault – кроссовера Duster (+24%). С тем только уточнением, что средняя цена этого автомобиля на вторичном рынке сейчас неумолимо приближается к двум миллионам рублей.

На четвертом и пятом местах в топ-20 оказались два немецких автомобиля бизнес-класса. За BMW-5 серии стали просить 5,57 миллиона рублей (+23% за год), за Mercedes-Benz E-класс – 5,26 миллиона (+22%). Несмотря на тевтонские корни, оба этих седана до весны 2022 года имели российские паспорта, что не позволяло расти цене так стремительно. Сейчас дилеры марок из Штутгарта и Мюнхена возят эти машины сами, как и устанавливают на них норму прибыли.

Выше 20% за год подорожали также BMW X5, Lada Vesta и два Hyundai – Solaris и Creta. От 11% до 18% прибавили BMW 3-серии, Kia (Rio и Sportage), Skoda Octavia, Hyundai Tucson, Volkswagen Polo и три модели Toyota (Camry, RAV-4 и LC 300). Интересно, что еще один японский вседорожник, Toyota LC Prado, подорожал по итогам года меньше остальных (на 8%). Произошло это за счет того, что осенью увеличились поставки этой модели из Китая, в связи с чем в декабре его стали предлагать дешевле почти на 200 тысяч рублей.

Марина Дембицкая,

руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

Как именно будут дорожать популярные модели в 2024 году, прогнозировать в нынешних условиях почти невозможно. Несомненным остается тот факт, что этот процесс не остановится, так как вторичный рынок по-прежнему будет привлекать тех, кто не может приобрести новую машину, средняя цена которой по итогам года по оценкам агрегаторов приблизилась к 3,5 миллиона рублей. В то же время насыщение вторичного рынка ликвидным товаром замедлилось после изменения налоговой политики государства в авторитейле в августе прошлого года. При сохранении стабильности в геополитической сфере после марта текущего года основными факторами, которые будут влиять на ситуацию, по-прежнему останутся курс рубля и доступность кредитов. Кроме того, после отмены двойного НДС, будет увеличиваться доля машин с пробегом, продаваемых через салоны дилеров. Это приведет как к большей прозрачности и безопасности сделок, так и к увеличению средней цены автомобилей в хорошем техническом состоянии.

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