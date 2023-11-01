Porsche Cayenne Coupe 2019 года выпуска продают в Барнауле из салона за 11,9 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Матовый Porsche в необычной расцветке продают в Барнауле за 11,9 млн рублей.

Porsche Cayenne можно назвать первопроходцем в классе «модных» кроссоверов. Но немецкая компания много лет сторонилась сегмента купеобразных «паркетников».

Автомобилю уже четыре года, но он актуален также как и на момент выпуска. Кузов делает его особенным и выразительным.

Если более подробно говорить о дизайне машины, то «рецепт приготовления» купеобразного кроссовера был подсмотрен у BMW и Mercedes-Benz: переднюю часть оставляем нетронутой, задние стойки крыши заваливаем вперед, крышу немного опускаем.

Cayenne имеется очень красивый и редкий цвет.

У Porsche алюминиевая многорычажная подвеска, усилитель рулевого управления Power Steering Plus, функционирующий в зависимости от скорости. За доплату доступны пневмоподвеска и полноуравляемое шасси с подруливающим механизмом на задней оси. Полноприводная трансмиссия с многодисковой муфтой подключения передней оси принципиально не изменилась.

Безопасность Porsche Cayenne Coupe соответствует высочайшему уровню. Особое внимание уделено повышению управляемости автомобиля. Система Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) работает совместно с базовой системой стабилизации Porsche Stability Management (PSM) функцией блокировки заднего дифференциала и тормозной системой.

При повороте руля электроника подтормаживает внутренние по отношению к повороту колеса, отправляя больше момента на внешние, что положительно влияет на маневренность и динамику машины. Система Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) служит для активного подавления кренов.

Автомобиль оснащен восемью подушками безопасности (передние полноразмерные коленные для водителя и пассажира, боковые, шторные на всю длину салона).

Опции включают систему ночного видения с функцией распознавания пешеходов и проекционный дисплей, светодиодные матричные фары, адаптивный круиз-контроль и прочее оборудование.

У Porsche Cayenne бензиновый двигатель на 2,9 л, автоматическая коробка передач и 440 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за новый автомобиль продают в Барнауле за 7,5 млн рублей.