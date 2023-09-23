23 сентября
﻿
Автоновости

Маленький да удаленький. Chrysler Crossfire продают в Барнауле за 900 тыс. рублей

Необычный Chrysler Crossfire 2004 года выпуска продают в Барнауле за 900 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Маленький да удаленький. Chrysler Crossfire продают в Барнауле за 900 тыс. рублей.
Маленький да удаленький. Chrysler Crossfire продают в Барнауле за 900 тыс. рублей.
"Авито"

Во второй половине 2003 года на мировой рынок приехал Chrysler Crossfire. Двухместное спортивное купе, сочетание стиля и производительности, выразительного американского дизайна и индивидуальности, которые призваны привлечь внимание международного рынка.

Crossfire это приманка для сердец поклонников спорткаров. Целью было создать истинный драйверский авто, для выразительных, уверенных в себе, романтических и утонченных. Chrysler назвал это окончательным выражением сущности бренда, и истинное его отражение.

Длинный капот и хребет через весь кузов, должны были стать узнаваемыми по всему миру.

Владельцы отмечают, что при парковке всегда стоит рассчитывать, что места понадобится больше, чем для других авто. Так как не смотря на широкие безрамочные двери, эта красота не спасает водителя от неудобства выхода из салона.

У автомобиля бензиновый двигатель объемом 3,2 л. А также целых 215 лошадиных сил. Пробег составляет 140 тыс. км.

Ранее Honda Elysion на системе "андроид" продают в Барнауле за 1,4 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость