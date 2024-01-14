45-летний Cadillac продают в Барнауле за 515 тыс. рублей.

Cadillac Deville или Cadillac de Ville — полноразмерные легковые автомобили американской фирмы Cadillac, отделения корпорации General Motors выпускавшиеся в 1949—2005 годах.
В 1979 модельном году квадратные ячейки решетки радиатора стали мельче.
Новая конструкция кузова обладала повышенной структурной целостностью, все контактные поверхности были усилены для избежания разбалтывания и дребезга при езде по неровной дороге. Для защиты от коррозии использовались панели из оцинкованной стали и биметаллов, уменьшилось количество мест скопления воды и грязи.
Полностью переработанный салон стал даже немного просторнее: увеличилось пространство для ног и над головой задних пассажиров, больше стал багажник. Новая конструкция дверей упростила вход и выход, а изменённые замки обеспечили более чёткое их запирание.
Новая передняя панель была лучше организована: все необходимые водителю органы управления находились слева, справа, по центру автомобиля были расположены общие приборы, такие как климат-контроль и радио.
В новой системе автоматического климат-контроля компрессор кондиционера работал только тогда, когда это было необходимо, экономя топливо.
У Cadillac автоматическая коробка передач, бензиновый двигатель на 4,1 л и 144 лошадиных сил.
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