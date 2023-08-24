Toyota Land Cruiser 1997 года выпуска продают в Барнауле за 1,2 млн рублей. Объявление размещено на "Авито" .

Дизельный "крузак" ждет своего хозяина. Надежный внедорожник продают в Барнауле за 1,2 млн рублей

Toyota Land Cruiser, или "крузак" служил своему хозяину целых 10 лет. Теперь внедорожник ищет нового человека.

Владелец купил его в 2013 году. А через несколько лет улучшил техническое состояние автомобиля.

В автомобиле установлены силовые бампера, шноркель, лифт подвески. Сейчас на автомобиле установлена грязевая резина Comforser 33*12, 5*15.

Отмечается, что лебёдка, багажник и сменная резина не входят в стоимость. Но продавец может пойти на встречу и обсудить продажу за дополнительную плату.

Автомобиль отлично подойдет для дальних поездок, походам на Алтай.

У Toyota Land Cruiser дизельный двигатель на 4,2 л, автоматическая коробка передач и 135 лошадиных сил. Его пробег - 500 тыс. км.

Ранее altapress.ru показывал, что за привлекательный седан продают в Барнауле за 1,4 млн рублей.