16 августа
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Автоновости

Красный автомобиль для непередаваемых эмоций продают за 4,5 млн в Барнауле

В Барнауле выставлен на продажу Dodge Challenger — автомобиль известной заокеанской марки.

Dodge Challenger.
Dodge Challenger.
avito.ru

По мнению продавца, эта машина красного цвета для непередаваемых эмоций. Состояние - как у нового авто.

Цена вопроса 4,5 млн рублей.

Dodge — марка автомобилей, производимых американской компанией Chrysler. Под маркой Dodge выпускаются легковые автомобили, пикапы, внедорожники и коммерческие автомобили. Компания была основана в 1900 году братьями Додж для выпуска автомобильных комплектующих. После создания в 1998 году объединения DaimlerChrysler, автомобили Dodge стали позиционироваться как более доступные, по сравнению с машинами других марок концерна, а также как мощные и спортивные.

Между тем чиновников вновь призвали пересаживаться на отечественные автомобили.

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