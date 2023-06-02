2 июня
﻿
Автоновости

Красная девица. Очаровательную "Волгу" на цветочном лугу продают за 850 тыс. рублей в Барнауле

ГАЗ 21 "Волга" 1959 года выпуска продают за 850 тыс. рублей в Барнауле. Она похожа на красную девицу на цветочном лугу.

Очаровательную "Волгу" на цветочном лугу продают за 850 тыс. рублей в Барнауле
Очаровательную "Волгу" на цветочном лугу продают за 850 тыс. рублей в Барнауле
Drom.ru

"Волга" может похвастаться отличным состоянием кузова. У него яркий глянцевый кузов красного цвета. Перед украшает решетка радиатора в стиле «акулья пасть» с 16-ю прорезями.

На "носу" капота установлена знаменитая фигурка оленя.

Салон оформлен в светлых тонах, а приборная панель - под стать кузову - выкрашена в красный. На верхней части панели приборов выполнено матовое напыление.

В салоне установлен радиоприемник - раритет среди современных машин.

У "Волги" бензиновый двигатель на 2,4 л, механическая коробка передач и 70 лошадиных сил. Пробег - 1 тыс. км.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость