Канистры другие, масло то самое. Где купить автомасла привычных брендов, и как изменилась их цена

За последние полтора года из России ушло немало зарубежных брендов, но это открыло возможности для роста местных компаний и производителей. Также появились новые поставки известной продукции из других стран, что позволило покупателям не изменять своим привычкам. Это касается и моторного масла: например, официальный дистрибьютор Mobil «Сакура Ойл» оперативно нашел альтернативные пути его ввоза в Россию и предлагает потребителям продукт неизменного качества — как из Европы, так и из Турции. При этом компания, как и прежде, гарантирует оригинальность всех масел Mobil. На сегодняшний день самые популярные у автолюбителей продукты, и не представленные ранее на рынке продукты, есть всегда в наличии:

Новые продукты марки Мобил делвак. Фото предоставлено компанией «Сакура Ойл». Новые продукты марки Мобил делвак. Фото предоставлено компанией «Сакура Ойл».

«Сакура Ойл» входит в состав группы компаний «Сакура», работающей на автомобильном рынке более 25 лет. С 2018 года она является официальным дистрибьютором Mobil в Красноярском крае, где находится головной офис, а также в республиках Хакасия, Тыва, Алтай, Новосибирской и Томской области, Алтайском крае. «Сакура Ойл» удалось объединить в себе западный менеджмент, элементы восточной бизнес-культуры и российский опыт. Специалисты компании знают, как устроен рынок смазочных материалов, многие работают с брендом Mobil более 20 лет.

Цена на масла Mobil, ввозимых параллельным импортом, стала выше, но это обосновано, ведь доставка и таможенное оформление ложится на плечи компании. За последний год доллар, евро и лира неуправляемо скакали, а логистика поставок несколько раз менялась из-за введенных санкций, что сказывается на конечной стоимости продукции. Как и скачки доллара. Тем не менее, качество масел остается неизменным, и неважно из какой страны идут поставки. Exxon Mobil — трансконтинентальная компания, имеющая заводы по всему миру, и все они соблюдают единые стандарты (как и многие другие международные корпорации).

Завод компании Exxon Mobil. Фото предоставлено компанией «Сакура Ойл».

Качество продукта проверяется и на входе, во время поставки сырья, и на выходе, когда масло уже полностью готово. Единственное, что не производит Exxon Mobil, — это упаковка, поэтому у каждого завода могут быть свои поставщики и виды канистр. Опять же, это никак не отражается на качестве масел.

В каждой стране выпускаются наиболее востребованные на ее рынке продукты — и в той фасовке, которая удобна покупателям. Так, например, теперь в России есть популярные, востребованные масла в новой упаковке емкостью 5 литров (раньше такая канистра была только для промо-продуктов) и 7 литров, а также Mobil Delvac MX 15W-40 и Mobil Delvac Modern MX 15W-40 Super Defense в жестяной 18-литровой канистре и совсем новый для потребителя вид упаковки – 20-литровый bag-in-box (бэг-ин-бокс). Помимо другой фасовки покупателей порадуют и новые продукты — Mobil Super 3000 0W-20, Mobil Super 3000 F-F 0W-30, Mobil Super 2000 XE 5W-30, Mobil Super 2000 XE C2 5W-30, Mobil 10W-40.

«Сакура Ойл» гарантирует оригинальность ввозимой продукции и подтверждает это своим именем: на упаковке вы можете заметить голограммы и наклейки с названием импортера и его контактами.

Голограмма. Фото предоставлено компанией «Сакура Ойл». Наклейка. Фото предоставлено компанией «Сакура Ойл».

Купить Mobil европейского и турецкого производства в Красноярске можно в магазинах, с которыми работает «Сакура Ойл». Список представлен на сайте (ССЫЛКА).

Кроме того, компания всегда готова предоставить результаты анализов продукции и документы по запросу, а также помочь с независимым лабораторным анализом МИЦ ГСМ.

«Сакура Ойл»:

г. Барнаул, пр-т Калинина, 37Б, оф. 4-04,

+7 (3852) 505 255

Sakura-oil.com

ООО "Сакура Ойл"