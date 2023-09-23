Как подготовить автомобиль к холодам

Холода наступают очень быстро, поэтому нужно заранее подготовить автомобиль, чтобы не возникли проблемы, передает Lenta.ru.

Во - первых нужно обязательно заменить резину. Рекомендуется не ждать до самых холодов, а менять ее при 6-7 градусов тепла.

Отмечается, что самый опасный период на дороге не гололед, а таяние.

Второй шаг - проверка и замена технических жидкостей. Этим автомобилисты могут заняться сами.

На сегодняшний день люди используют универсальные жидкости у которых нет разделения на сезоны. Однако важно, чтобы в бочке омывателя зимой была залита именно "незамерзайка".

А также щетки стеклоочистителя лучше заменить на зимние.

Третий важный шаг - проверка аккумулятора. Зимой автомобиль потребляет намного больше: машина прогревается, печка постоянно работает и освещение в машине используется более интенсивно. Необходимо зарядить АКБ.

Эксперт рекомендует обратить внимание на клеммы. Важно, чтобы они не было окислены.

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