23 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Автоновости

Как подготовить автомобиль к холодам

Холода наступают очень быстро, поэтому нужно заранее подготовить автомобиль, чтобы не возникли проблемы, передает Lenta.ru.

Аккумулятор под капотом автомобиля
Аккумулятор под капотом автомобиля
Анна Зайкова

Во - первых нужно обязательно заменить резину. Рекомендуется не ждать до самых холодов, а менять ее при 6-7 градусов тепла.

Отмечается, что самый опасный период на дороге не гололед, а таяние.

Второй шаг - проверка и замена технических жидкостей. Этим автомобилисты могут заняться сами.

На сегодняшний день люди используют универсальные жидкости у которых нет разделения на сезоны. Однако важно, чтобы в бочке омывателя зимой была залита именно "незамерзайка".

А также щетки стеклоочистителя лучше заменить на зимние.

Третий важный шаг - проверка аккумулятора. Зимой автомобиль потребляет намного больше: машина прогревается, печка постоянно работает и освещение в машине используется более интенсивно. Необходимо зарядить АКБ.

Эксперт рекомендует обратить внимание на клеммы. Важно, чтобы они не было окислены.

Ранее мы писали как обезопасить себя и свой автомобиль в условиях холодов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость