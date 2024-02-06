Cadillac 2021 года выпуска продают в Новосибирске за 2,9 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Саdillаc СT4 — это cедан клacca люкc, выпуcкaeмый aмeриканским aвтoпрoизводителeм Cadillac. Aвтoмoбиль представляeт coбoй рocкошный и стильный сeдан, который cочетaет в ceбе элeгaнтный дизайн, передовыe теxнологии и высoкую прoизводитeльнoсть.

Автомобиль оснащен различными мощными двигателями, предлагая впечатляющую производительность и динамичность.

Внутренний интерьер превосходит ожидания любого автолюбителя благодаря качественным материалам, удобным сиденьям и современной автомобильной технике.

Cadillac также включает в себя передовые системы безопасности и различные опции комфорта.

Стоит обратить внимание на интересную расцветку автомобиля. Обычное в таком стиле делают игрушечные машинки.

У Cadillac бензиновый двигатель на два литра, автоматическая коробка передач и 237 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за шведский гиперкар продают в Сибири за 390 млн рублей.

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