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Автоновости

Из-за движения военных колон на трассах Алтая ограничат движение. Участки автодорог

Ограничат движение для всех видов транспорта на участках дорог в Алтайском крае 29 мая.

Армия России. Военная техника.
Армия России. Военная техника.
минобороны.рф, CC BY 4.0

Данная мера - в связи с движением военных колонн, говорится в сообщении краевого главка МВД.

Участки автодорог и время

  • С 05:00 минут до 08:00 на автодороге «ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – а/д «подъезд к н.п. Косиха»;
  • с 16:50 до 19:50 на автодороге «н.п. Бобровка – а/д «Фирсово – Рассказиха» – н.п. Рассказиха»;
  • с 16:55 до 19:50 на автодороге «н.п. Лесной, Аэродром – а/д «Фирсово – Рассказиха» – н.п. Фирсово».

Немаловажно

Маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

Ранее бийский мост закрыли на ремонт. Как будет организовано движение транспорта.

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