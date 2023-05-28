Из-за движения военных колон на трассах Алтая ограничат движение. Участки автодорог

Данная мера - в связи с движением военных колонн, говорится в сообщении краевого главка МВД.
Участки автодорог и время
- С 05:00 минут до 08:00 на автодороге «ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – а/д «подъезд к н.п. Косиха»;
- с 16:50 до 19:50 на автодороге «н.п. Бобровка – а/д «Фирсово – Рассказиха» – н.п. Рассказиха»;
- с 16:55 до 19:50 на автодороге «н.п. Лесной, Аэродром – а/д «Фирсово – Рассказиха» – н.п. Фирсово».
Немаловажно
Маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
Ранее бийский мост закрыли на ремонт. Как будет организовано движение транспорта.