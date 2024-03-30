30 марта
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Автоновости

Идеальный Chevrolet Camaro продают в Барнауле за 4,4 млн рублей

Chevrolet Camaro 2018 года выпуска продают в Барнауле за 4,4 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Chevrolet Camaro.
Chevrolet Camaro.
"Авито"

Chevrolet Camaro – спортивный автомобиль американской компании General Motors, выпускаемый подразделением Chevrolet c 1966 года.

В качестве трансмиссии на автомобиле установлена 8-ступенчатая автоматическая коробка. Chevrolet Camaro 2018 имеет задний привод с полностью независимой подвеской, в которой используется передняя и задняя многорычажные конструкции.

Машина обладает совершенно уникальным дизайном, который не может оставить равнодушными настоящих ценителей современной автомобильной моды. Его высокие технические характеристики и богатая комплектация позволяют оставаться одним из лидеров в классе спортивных автомобилей.

Chevrolet Camaro.
Chevrolet Camaro.
"Авито"

В качестве основных преимуществ данной модели владельцы отмечают:

  • Высокую маневренность.
  • Хорошую динамику.
  • Безопасность.
  • Качество отделочных материалов.
  • Теплый салон.
  • Быстрый запуск двигателя в зимнее время.
  • Высокое качество сборки.
  • Надежность.
  • Приемлемую стоимость обслуживания.
  • Хорошая шумоизоляция.
  • Низкий расход топлива.

У Chevrolet бензиновый двигатель на два литра, автоматическая коробка передач и 275 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за китайский электромобиль продают в Сибири за 6,4 млн рублей.

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