Идеальный Chevrolet Camaro продают в Барнауле за 4,4 млн рублей

Chevrolet Camaro – спортивный автомобиль американской компании General Motors, выпускаемый подразделением Chevrolet c 1966 года.
В качестве трансмиссии на автомобиле установлена 8-ступенчатая автоматическая коробка. Chevrolet Camaro 2018 имеет задний привод с полностью независимой подвеской, в которой используется передняя и задняя многорычажные конструкции.
Машина обладает совершенно уникальным дизайном, который не может оставить равнодушными настоящих ценителей современной автомобильной моды. Его высокие технические характеристики и богатая комплектация позволяют оставаться одним из лидеров в классе спортивных автомобилей.
В качестве основных преимуществ данной модели владельцы отмечают:
- Высокую маневренность.
- Хорошую динамику.
- Безопасность.
- Качество отделочных материалов.
- Теплый салон.
- Быстрый запуск двигателя в зимнее время.
- Высокое качество сборки.
- Надежность.
- Приемлемую стоимость обслуживания.
- Хорошая шумоизоляция.
- Низкий расход топлива.
У Chevrolet бензиновый двигатель на два литра, автоматическая коробка передач и 275 лошадиных сил.
Ранее стало известно, что за китайский электромобиль продают в Сибири за 6,4 млн рублей.
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