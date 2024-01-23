Автоцентр АНТ проведет экскурсию по Техническому центру автосалона

Чтобы наглядно продемонстрировать эти качества, Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей 27 января в 12-00.
Группа компаний Автоцентр АНТ — это крупнейший автосалон Алтайского края, являющийся официальным дилером марок Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Skoda, а также новых китайских брендов — Omoda, Chery, Jetour, Jaecoo, Livan, а также авторизованный сервисный центр Infinity. Автоцентр АНТ осуществляет также завоз и продажу новых автомобилей параллельного импорта разных брендов. И вот уже 30 лет он берет на себя все вопросы по беззаботному владению автомобилем любой марки.
По словам специалистов Автоцентра АНТ, 2023 год был переходным: настало новое время китайских автомобилей, которые уже успели достойно проявить себя и зарекомендовать на рынке, как надежные марки в плане и технических, и эксплуатационных характеристик.
Приглашаем автолюбителей 27 января в 12-00 посетить Автоцентр АНТ Chery (по адресу Павловский тракт, 249Е, рядом с ТЦ «Москва»), где можно будет понаблюдать за техническим обслуживанием этих стремительно покоряющих рынок красавцев. В этот день всех гостей будут ждать невероятные скидки на все CHERY, а также сотрудники Автоцентра АНТ познакомят со всеми новинками китайского автопрома.
Автомобили Chery в России уже 18 лет, а их инновационность, надежность и победа в номинации «Автомобиль года» сделали бренд номером один среди иностранных в 2023 году. Кроме того, Chery не только давно покоряет российский рынок, но и непрерывно развивается с момента появления.
Сотрудники проведут экскурсию по всему дилерскому центру Chery — можно будет побывать в самом сердце автосалона, в сервисном центре, где проходит техническое обслуживание на высоком профессиональном уровне. Во время посещения ремонтной зоны, кузовного цеха, покрасочной камеры, постов автомойки и прочих цехов специалисты расскажут о различных нюансах работы, о гарантии и регламентах обслуживания.
Среди всех гостей пройдёт розыгрыш ценных призов* — главный приз 4к телевизор Haier 43, автосигназизация и десятки оригинальных сувениров Chery.
В программе фуршет, музыкальная программа и тест-драйв в том числе на электрических подзаряжаемых гибридах TIGGO 8 PRO PLAG-IN HIBRID и TIGGO 7 PRO PLAG-IN HIBRID.
Не пропустите — 27 января, начало в 12-00.
* Сроки проведения розыгрыша – 27.01.2024. Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.
Только до конца января на все CHERY действуют крайне выгодные условия приобретения: так максимальная выгода на компактный TIGGO 4 PRO (от 1 690 000р.) составляет 550 000 рублей, на TIGGO 7 PRO выгода достигает 405 000 рублей, на обновленный TIGGO 7 PRO MAX — 710 000 рублей, на семиместный TIGGO 8 PRO — 810 000 рублей и на полноприводный TIGGO 8 PRO MAX — 1 020 000 рублей, на гибридный TIGGO 8 PRO e+ — 1 130 000 рублей, на бизнес-седан ARRIZO 8 - 715 000 рублей, а на новые гибриды TIGGO 7 PRO Plug-in Hybrid c TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid — 375 000 рублей и 851 000 рублей!
Автоцентр АНТ
г. Барнаул, Павловский тракт 251Д (рядом с ТЦ «Москва»)
+73852230050
chery-ant22.ru
vk.com/chery_ant22
t.me/chery_ant22
ok.ru/group/70000001276878
Самое важное - в нашем Telegram-канале