Автоцентр АНТ проведет экскурсию по Техническому центру автосалона

Когда речь заходит о выборе автомобиля, вопрос, в первую очередь, встает о том, какую выбрать марку и какие характеристики приоритетнее. Учитывая, что выбор китайских брендов на сегодня огромный, главное при выборе новой машины нужно — это надежность дилера, его техническая база и профессиональная команда, которая будет верным партнером во время эксплуатации и обслуживания автомобиля.

Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей.

Чтобы наглядно продемонстрировать эти качества, Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей 27 января в 12-00.

Группа компаний Автоцентр АНТ — это крупнейший автосалон Алтайского края, являющийся официальным дилером марок Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Skoda, а также новых китайских брендов — Omoda, Chery, Jetour, Jaecoo, Livan, а также авторизованный сервисный центр Infinity. Автоцентр АНТ осуществляет также завоз и продажу новых автомобилей параллельного импорта разных брендов. И вот уже 30 лет он берет на себя все вопросы по беззаботному владению автомобилем любой марки.

По словам специалистов Автоцентра АНТ, 2023 год был переходным: настало новое время китайских автомобилей, которые уже успели достойно проявить себя и зарекомендовать на рынке, как надежные марки в плане и технических, и эксплуатационных характеристик.

Приглашаем автолюбителей 27 января в 12-00 посетить Автоцентр АНТ Chery (по адресу Павловский тракт, 249Е, рядом с ТЦ «Москва»), где можно будет понаблюдать за техническим обслуживанием этих стремительно покоряющих рынок красавцев. В этот день всех гостей будут ждать невероятные скидки на все CHERY, а также сотрудники Автоцентра АНТ познакомят со всеми новинками китайского автопрома.

Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Татьяна Алдабаева. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Дмитрий Лямзин. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Татьяна Алдабаева. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Татьяна Алдабаева. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Татьяна Алдабаева. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Дмитрия Лямзина. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Дмитрия Лямзина.

Автомобили Chery в России уже 18 лет, а их инновационность, надежность и победа в номинации «Автомобиль года» сделали бренд номером один среди иностранных в 2023 году. Кроме того, Chery не только давно покоряет российский рынок, но и непрерывно развивается с момента появления.

Сотрудники проведут экскурсию по всему дилерскому центру Chery — можно будет побывать в самом сердце автосалона, в сервисном центре, где проходит техническое обслуживание на высоком профессиональном уровне. Во время посещения ремонтной зоны, кузовного цеха, покрасочной камеры, постов автомойки и прочих цехов специалисты расскажут о различных нюансах работы, о гарантии и регламентах обслуживания.

Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Дмитрий Лямзин. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Дмитрий Лямзин. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Дмитрий Лямзин. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Дмитрий Лямзин. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Дмитрий Лямзин. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Дмитрий Лямзин. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Татьяна Алдабаева. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Дмитрий Лямзин. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Дмитрий Лямзин. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Татьяна Алдабаева. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Татьяна Алдабаева. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Татьяна Алдабаева. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Дмитрий Лямзин. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Татьяна Алдабаева. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Татьяна Алдабаева. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Татьяна Алдабаева. Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Татьяна Алдабаева.

Среди всех гостей пройдёт розыгрыш ценных призов* — главный приз 4к телевизор Haier 43, автосигназизация и десятки оригинальных сувениров Chery.

В программе фуршет, музыкальная программа и тест-драйв в том числе на электрических подзаряжаемых гибридах TIGGO 8 PRO PLAG-IN HIBRID и TIGGO 7 PRO PLAG-IN HIBRID.

Не пропустите — 27 января, начало в 12-00.

* Сроки проведения розыгрыша – 27.01.2024. Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

Только до конца января на все CHERY действуют крайне выгодные условия приобретения: так максимальная выгода на компактный TIGGO 4 PRO (от 1 690 000р.) составляет 550 000 рублей, на TIGGO 7 PRO выгода достигает 405 000 рублей, на обновленный TIGGO 7 PRO MAX — 710 000 рублей, на семиместный TIGGO 8 PRO — 810 000 рублей и на полноприводный TIGGO 8 PRO MAX — 1 020 000 рублей, на гибридный TIGGO 8 PRO e+ — 1 130 000 рублей, на бизнес-седан ARRIZO 8 - 715 000 рублей, а на новые гибриды TIGGO 7 PRO Plug-in Hybrid c TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid — 375 000 рублей и 851 000 рублей!

Автоцентр АНТ приглашает всех автолюбителей Алтайского края на День открытых дверей. Фото: Татьяна Алдабаева.

Автоцентр АНТ

г. Барнаул, Павловский тракт 251Д (рядом с ТЦ «Москва»)

+73852230050

chery-ant22.ru

vk.com/chery_ant22

t.me/chery_ant22

ok.ru/group/70000001276878

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