1 апреля
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Автоновости

Что за тигра продают в Сибири за пять млн рублей. Речь о машине

ГАЗ 2330 «Тигр» 2006 года выпуска продают в Новосибирске за пять с половиной млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за тигра продают в Сибири за пять млн рублей.
Что за тигра продают в Сибири за пять млн рублей.
"Авито"

ГАЗ-2330 «Тигр» — российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-внедорожник.

Автомобиль предназначен для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью. Представляет собой шасси рамной конструкции, несущее на себе основную часть агрегатов и кузов. Кузов автомобиля цельнометаллический, однообъемный, пятидверный, с грузовым отсеком, рассчитан на перевозку четырех человек.

Грузовое отделение отделено от пассажирского перегородкой, оборудовано сиденьями, на которых можно дополнительно разместить от двух до четырех человек.

Что за тигра продают в Сибири за пять млн рублей.
Что за тигра продают в Сибири за пять млн рублей.
"Авито"

Блокировка межосевого дифференциала включается кнопкой на панели, а понижающий ряд трансмиссии включается рычагом. Межколесные дифференциалы — кулачковые, самоблокирующиеся. Позаимствованы у БТР, как и сама подвеска колес на сдвоенных поперечных рычагах. Кроме этого, у БТР взята еще и централизованная система подкачки колес.

Корпус бронированных вариантов «Тигра» сваривается из термообработанных бронелистов, после чего он подвергается отпуску для снятия внутренних напряжений. Бронированная машина тяжелее обычной, со стальным кузовом, на 700 кг.

В целях унификации бронированный кузов сделали съемным. Так что на одно и то же шасси можно устанавливать разные кузова — закрытые пассажирские, бронированные, с грузовой платформой. «Тигр» может перевозить полторы тонны груза.

Ранее стало известно, что за автомобиль с огромным экраном внутри салона продают в Сибири за 8 млн рублей.

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