20 ноября
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Автоновости

Что за «свободную» машину продают в Барнауле за 7,9 млн рублей

Voyah Free 2023 года выпуска продается в Барнауле за 7,9 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Что за «свободную» машину продают в Барнауле за 7,9 млн рублей.
Что за «свободную» машину продают в Барнауле за 7,9 млн рублей.
drom.ru

Voyah Free способен удовлетворить требования самых взыскательных клиентов.

Электрокроссовер создан с применением новейших технологий с целью сделать ваше передвижение максимального комфортным и беспроблемным.

Постоянный полный привод и регулируемая по высоте пневмоподвеска позволят в минимальной степени обращать внимание на состояние дорожного покрытия.

Стандартный уровень оснащения, включающий аудиосистему Dynaudio, огромную панорамную крышу с регулируемым электрохроматическим затемнением и полный набор интеллектуальных ассистентов водителя.

Динамические характеристики вряд ли оставят равнодушным того, кто умеет получать удовольствие от управления автомобилем.

Пара электродвигателей суммарной мощностью 693 лошадиных сил разгоняют Voyah от 0 до 100 км/ч всего за 4,5 секунд. Это ставит полноразмерный кроссовер на один уровень с чистокровными спортивными купе.

При этом не нужно беспокоиться о дальности поездок. Запаса аккумуляторной батареи емкостью 33 кВтч хватает на 670 км пробега — пробега с нулевым уровнем выброса.

Ранее стало известно, что за «танк» продают в Барнауле за 7 млн рублей.

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