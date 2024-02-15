Что за сноубайк продают в Барнауле за 700 тыс. рублей

Мотор KTM 450 SX-F имеет одну из самых сбалансированных характеристик в своём классе. Он проверен и надежен, имеет высокий ресурс и длинные межсервисные интервалы.
450 SX-F едет достаточно мощно, чтобы замирал дух, и при этом управляется достаточно хорошо, чтоб не тряслись поджилки.
У него широкая полка момента, плавный разгон на низах и весьма мощная тяга ближе к верхам, а благодаря возможности переключать топливные карты на ходу, можно в течение дня выбирать подходящий характер двигателя. Наличие же трекшн-контроля позволяет дополнительно адаптировать характеристику мотора под конкретные условия.
Владелец отмечает, что сноубайк полностью обслужен. А также стоят новые радиаторы.
Цена указана за комплект с гусеницей.
У сноубайка 60 лошадиных сил, бензиновый двигатель и механическая коробка передач.
Ранее стало известно, что за аэролодку продают в Сибири за 1,8 млн рублей.
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